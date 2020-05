Entwickler beenden Darwin Project

Scavengers Studio hat heute das Ende der Entwicklungsarbeiten ihres Battle-Royale-Titels Darwin Project bestätigt. In ihrem Blog schildert das Team, dass keine ihre Bemühungen dazu geführt hat, die Spielerbasis aufrechtzuerhalten. Das Live-Spiel hat trotz anhaltender Updates keine neuen Spieler angezogen, weshalb es keine weiteren Pläne für das Spiel gebe. Bis Ende des Jahres soll der Titel noch am Netz hängen, was danach passiert ist noch nicht abzusehen. Scavengers dankt ihren Fans, Partnern und allen Leuten, die Begeisterung für das Projekt aufgebracht haben.

Die meisten Menschen kennen Darwin Project von Microsofts E3-Pressekonferenz aus dem Jahre 2017, als es für die Xbox One angekündigt wurde. Die Präsentation inszenierte vor großem Publikum mit Live-Kommentatoren ein E-Sports-Match, was es dem Actionspiel ermöglichte, aus der Masse hervorzustechen. Leider hat das nicht gereicht.