Entwickler äußert sich zum Boykott von Blizzard-Spielen

HQ

Diese Woche erscheint Diablo II: Resurrected und obwohl sich viele von uns zweifellos darauf freuen, das ikonische Spiel noch einmal zu erleben, hat die laufende Klage gegen Activision Blizzard und das Verhalten des Unternehmens in den letzten Jahren viele alte Fans vor den Kopf gestoßen. Im Internet wird darüber diskutiert, ob Verbraucher die Firma weiterhin unterstützen sollten - konkret durch einen Boykott der neuen Produkte von Activision Blizzard.

Spieler können ihre Unzufriedenheit am besten dadurch zum Ausdruck bringen, indem sie die Produkte eines bestimmten Unternehmens weitestgehend ignorieren. Auch die Leute hinter dem Spiel wissen das, deshalb versucht es ein Mitarbeiter von Activision Blizzard mit einem ehrlichen Kommentar. In einer Erklärung gegenüber Axios sagt der Design Director Rob Gallerani von Blizzard, dass jeder einzelne Fan das tun sollte, was sie oder er für richtig hält:

"Es war definitiv sehr beunruhigend, solche Dinge zu hören. Dabei wollten wir unsere Kollegen und unsere Mitarbeiter wirklich unterstützen. Wir haben viele wirklich positive Dinge [in unserem internen Review] gehört, aber ich glaube nicht, dass wir damit jemals durchkommen werden. Wir dürfen nicht aufhören, nachzufragen." Gallerani endete mit einem vagen Hinweis für die Spieler: "Tut das, was ihr für richtig haltet."