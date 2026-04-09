Entwickelt Valve SteamGPT für den Steam-Support?

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Valve könnte an einer neuen internen Funktion namens SteamGPT für Steam-Unterstützung arbeiten, wie von Video Cardz berichtet wurde. Neue nachgezeichnete Steam-Dateien umfassen "Aufgabenerstellung, Beschriftung, Modellbewertung, Zusammenfassungen und Inferenz".

Es sieht so aus, als würde SteamGPT an Aufgabenwarteschlangen gebunden, Jobs kennzeichnen, Testergebnisse und Feinabstimmung von Daten abstimmen. Und dann gibt es noch einen anderen Dienst namens SteamGPTSummary, der offenbar Kontodaten wie Profilinformationen, Steam Guard-Status, Sicherheitshistorie, Land, VAC-Status, Telefondaten, Betrugsflaggen und Spielzeiten abruft. Das klingt sehr nach Support- oder Review-Tools und nicht nach einer Store-Funktion.

Obendrein gibt es auch eine Verbindung zu Valves Trust-Systemen. Dieser Trust-Service bezieht sich auf Trust-Scores, Kontoalter, Kontobuckets, zugehörige Konten, Konfidenzwerte und Inferenzergebnisse.

Gleichzeitig muss man daran erinnern, dass bisher nichts zeigt, dass SteamGPT direkt Sperren verhängt oder VAC ersetzt.

Die öffentlichen Statistiken von Valve zeigen täglich viele Rückerstattungsanfragen und Kontowiederherstellungsfälle. Mit anderen Worten: Ein Tool, das die Kontohistorie zusammenfasst und Risikosignale markiert, könnte dem Personal helfen, diese Fälle schneller zu bearbeiten.

Wenn es Steam besser und schneller macht, sind wir als Verbraucher doch ganz dafür, oder?