Entwickelt Toys for Bob einen neuen Crash Bandicoot-Titel?

Ende Februar kündigte der Entwickler von Crash Bandicoot: Nsane Trilogy, Toys for Bob, an, dass sie Activision Blizzard und Microsoft verlassen würden, um zu versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Nicht lange danach wurde bestätigt, dass sie weiterhin mit Microsoft zusammenarbeiten werden, dem Herausgeber ihres nächsten Spiels.

Es wurde wild darüber spekuliert, an welchem Titel sie arbeiten könnten, wobei viele auf Spyro oder Crash Bandicoot tippen - und es scheint, dass diejenigen, die auf Letzteres getippt haben, wahrscheinlich am nächsten dran sind.

Der Entwickler hat seine Website aktualisiert, die jetzt nur noch aus dem Bild unten besteht, und wenn Sie Ihr Crash Bandicoot kennen, werden Sie zustimmen, dass es verdächtig nach Aku Aku aussieht?

Wir können realistischerweise in nicht allzu ferner Zukunft mit einer Ankündigung rechnen, wobei das Summer Games Fest am 7. Juni und das Xbox Games Showcase am 9. Juni als die besten Wetten gelten.