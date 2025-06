Entwickelt Nintendo eine Fortsetzung von Ring Fit Adventure?

HQ

Auch wenn Ring Fit Adventure nicht so ein großer Hit war wie Wii Fit früher, war es immer noch ein beliebtes Trainingswerkzeug und ein lustiges Spiel. Jetzt, da Switch 2 in nur wenigen Stunden veröffentlicht wird, sind wahrscheinlich viele Leute neugierig, ob wir mit Nintendos neuer Konsole auch digital trainieren können.

Wir wissen nicht, ob das tatsächlich passieren wird, aber wir können sagen, dass die Chancen ziemlich gut stehen. Nintendo Patents Watch auf Bluesky hat in der EU ein geheimes (bis zu 30 Monate) Patent auf "Zubehör für Videospiel-Controller" festgestellt. Die Tatsache, dass das Patent geheime Dinge enthält, deutet darauf hin, dass es sich um etwas handeln könnte, das Nintendo verwenden möchte, und der Designer ist Fumiyoshi Suetake.

Der Name mag Ihnen nicht bekannt vorkommen, aber er ist zufällig der Schöpfer von Ring-Con (dem Zubehör für die Ring Fit Adventure ), und wie Nintendo Patents Watch anmerkt, steckte er auch hinter einem nie verwendeten Patent aus dem Jahr 2015 für ein "Trainingsinstrument". Darüber hinaus merkt dieselbe Quelle an, dass Nintendo das Ring Fit Adventure -Patent erst letztes Jahr verlängert hat, was darauf hindeuten könnte, dass sie etwas mehr mit dem Konzept machen wollen.

Es gibt auch vagere Anzeichen, die einzeln nicht so interessant sind, aber zusammen ein Bild zeichnen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Nintendo an einem neuen Trainingsspiel für Switch 2 arbeitet.