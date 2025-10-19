Enttäuschungen von Superhelden in Supergröße

HQ

Im Laufe der Jahre sind viele gute Superheldenfilme in die Kinos gekommen, viele unglaublich schlechte. Dann gibt es einen ganzen Haufen Filme, die vielleicht nicht ganz so verdorben sind, wie sie beschrieben werden, oder vielleicht sogar eindeutig genehmigt sind, bei denen die Erwartungen aber himmelhoch sind. Als alter Comic-Sammler und ehemaliger Fan des Genres habe ich natürlich viele Filme gesehen, die sich durch ihre in Spandex gekleideten Helden auszeichnen, die mich enttäuscht haben, und dies ist meine persönliche Top-Liste der größten von ihnen.

(10) Guardians of the Galaxy Vol.2

Der erste kam wirklich aus dem Nichts, und obwohl ich zuvor ein paar der Comics gelesen hatte, auf denen Gunn seinen nach Pulp duftenden Tumult mit bunten Antihelden basierte, war ich wirklich nicht darauf vorbereitet, wie großartig Guardians of the Galaxy sein würde. Das bedeutete natürlich, dass meine Hoffnungen für die Fortsetzung hoch waren. Mehr 80er Jahre Musik, mehr Drax, mehr Star-Lord und Ego the Living Planet mittendrin. Ich hatte hohe Erwartungen. Himmelhoch. Was ich hätte überspringen sollen, denn diese Fortsetzung war so müde, so langweilig. Abgesehen von einer einzigen gelungenen Szene zwischen Mantis und Drax geriet Gunn wirklich aus dem Ruder und die Enttäuschung war eine Tatsache.

(9) Selbstmordkommando

Es fühlte sich ein bisschen wie eine perfekte Kombination an. End of Watch/Training Day-Ayer, eine Gruppe von dunklen, mürrischen, gewalttätigen und kindermissbrauchenden Schurken, die nun als Helden agieren würden, um nicht im Gefängnis hingerichtet zu werden. Mit der immer unterschätzten Comicfigur Deadshot und Harley an der Spitze. Natürlich hätte es auch richtig gut werden können. Schwer. Dunkel. Blutig. Gewalttätig und mittendrin sollte Batfleck auftauchen, bereit, eine Tracht Prügel auszuteilen. Der Film, den wir bekamen, war aber nicht mehr als ein großer, teurer Super-Misserfolg, und die Enttäuschung war natürlich groß. Wie auch immer ich es betrachte, es ist besser als Gunns Suicide-Reboot, das fest als der langwierigste, konzentrierteste Penis-Witz der Welt gilt.

(8) Kick-Ass 2

Ich liebe Mark Millar und ich liebe Kick-Ass in Comic-Form. Ich mag auch die mittlerweile 15 Jahre alte Adaption von Matthew Vaughn sehr, sehr gut, die die Essenz des Comics perfekt einfängt. Die Fortsetzung jedoch nicht. Wir reden hier von verwässertem, schlaffem Sumpf, der nie hätte freigegeben werden dürfen. Ich erinnere mich, dass die Enttäuschung enorm war.

(7) Spider-Man 3

Spider-Man 2 ist meiner Meinung nach nicht nur der mit Abstand beste Spider-Man-Film, sondern auch der drittbeste Comic-Film, der je gedreht wurde. Ein ultra-farbiges Meisterwerk, das Doc Op und Parker perfekt einfängt, wie es kein anderer Film über Stan Lees rot gekleideten Spider-Boy auch nur annähernd geschafft hat. Sandman, Venom, die Dance-Szene, in der Parker Emo wird - alles war schlecht hier.

(6) Sin City: Eine Dame, für die man töten kann

Wenn man mich mitten in der Nacht wachrüttelt und mit vorgehaltener Waffe meine persönliche Liste der besten Comicverfilmungen aller Zeiten verlangt, antworte ich auf Watchmen (Director's Cut, natürlich) auf Platz eins und Sin City auf Platz zwei. Für immer und ewig. Für eine absolute Ewigkeit. So sehr liebe ich Robert Rodriguez' absolut perfekte Adaption meiner Lieblings-Teenager-Comics, Frankie Millers fantastisches Sin City. So gut er auch ist, der Film, so schrecklich ich finde, der zweite ist, wo stattdessen nichts so funktioniert, wie es sollte. Wenn es einen Film gibt, der wirklich nie hätte gedreht werden dürfen, dann ist es A Dame to Kill For.

(5) Deadpool & Wolverine

Der erste Deadpool-Film entstand wirklich aus dem sprichwörtlichen Rauch nach Ryan Reynolds' unbekanntem "Leak" des Proof-of-Concept-Materials, das Fox ablehnte, was dann zu einer Online-Hysterie wurde, die das Studio letztendlich nur finanzieren musste. In vielerlei Hinsicht war Deadpool eine dieser Filmproduktionen, die es nie hätte geben dürfen, aber als sie veröffentlicht wurde, entpuppte sie sich als Geniestreich, tonal treffend, schrecklich unterhaltsam, verdreht und absolut fantastisch. Der zweite, mit einem zähneknirschenden Cable im Mittelpunkt, war ebenfalls gut, wenn auch nie so gut, während der dritte eine kleine Katastrophe war. Als Reynolds schließlich die Erlaubnis von Disney bekam, die Comic-Freunde (die es immer hassten, sich zu lieben) Pool und Logan zusammenarbeiten zu lassen, schien es, als könnte der beste Comic-Film der Welt Deadpool & Wolverine heißen. Aber es sollte nicht sein. Weit davon entfernt. Meilenweit entfernt. Bei Deadpool & Wolverine ging es wirklich um nichts, und die ganze Sache, wie sie zwischen zufälligen Szenen hin- und hersprangen, ohne wirklichen gemeinsamen Nenner außer Fluchen und Gemurmel, hat mich dazu gebracht, meinen alten Männerkopf mehr als einmal in meinen Händen zu vergraben.

(4) Der Batman

Es stimmt, dass ich im Vorfeld extrem skeptisch war, ob er in der Lage sein würde, in der Rolle, dem alten Twilight-Prinzen Emo-Robert, zu arbeiten. Aber die Tatsache, dass der überaus talentierte Planet der Affen-Regisseur Matt Reeves hinter dem Ruder stand und er in Finchers Se7en eintauchen und eine düstere, gotische, schwere Detektivgeschichte mit möglichst wenig buntem Heldentum machen wollte, klang super verlockend. Auch Farrells top geschminkter Gangsterpinguin fühlte sich im Vorfeld super vielversprechend an, ebenso wie Kameramann Greig Fraser. Das Endergebnis war verdammt schön. Einer der am besten aussehenden Filme, die ich je gesehen habe, vor allem dank Fraser und dank des Einsatzes der Effektsuite von Epic Games. Als Film war es ein dünner, hohler, hallender, halbgarer Se7en-Abklatsch, bei dem die Oberfläche in jeder Szene wichtiger war als die Substanz, und als Batman-Film war er fast so schlecht wie der Clooney-Film.

(3) Mann aus Stahl

Ich war nie ein Fan von Superman als Held und habe daher nie viele Comics gelesen, in denen es um die hochfliegenden Heldentaten des in Unterhosen gekleideten Außerirdischen geht, aber ich dachte trotzdem, dass Watchmen's Snyder mit Hilfe von Chris Nolan (Drehbuch) etwas daraus machen könnte. Die Besetzung mit Crowe als Vater Jor-El, Costner als Adoptivvater Kent und Cavill als Superman schien im Vorfeld brillant zu sein, und ich freute mich auf einen dunkleren und ernsteren Ton, wie ihn Nolan in seine drei Batman-Filme einbrachte. Trotz eines ordentlichen Starts, Entschuldigung für den Superman-Anzug und einer anständigen Interpretation des Charakters durch Henry war und ist Man of Steel jedoch eine der größten Filmenttäuschungen meines Erwachsenenlebens. Der Fokus lag immer auf Bosheit und dem Spektakel und nicht auf den Charakteren und es wurde schnell sprunghaft, chaotisch und allgemein schlecht.

(2) Superman (2025)

Es klang vorher ziemlich lustig, als Gunn anfing, davon zu sprechen, dass er ultra-farbigen Pulp mit einem 60er-Jahre-Ton seines "neuen" Superman machen wollte. Ich habe mir zu gleichen Teilen Pixars Die Unglaublichen und Gunns unterschätzten Super (2010) vorgestellt, aber letztendlich habe ich nichts davon bekommen. Superman (2025) fühlte sich für mich so an, als wären wir, die Zuschauer, nach neun Episoden in eine fortlaufende Warner/CW-Serie geworfen worden, und als ob Gunns Ehrgeiz darin bestand, das gesamte Genre zu parodieren, aber seine Meinung auf halbem Weg änderte und stattdessen seine eigenen Konzepte über Bord warf und all diese Paralleluniversen, schwarzen Löcher und die totale Zerstörung der gesamten Nebendarsteller einwarf, von denen er selbst gesagt hat, dass er sie hasst. Für mich ist Superman (2025) einer der schlechtesten Filme des Jahres und eine massive, massive Enttäuschung.

(1) Avengers: Endgame

Elf Jahre lang und in 22 Filmen hatten Feige & Co das ehrgeizigste und vor allem verschwenderischste Shared Universe der Filmgeschichte gebaut, gebaut, gebaut und gebaut und als es schließlich ein milliardenschweres Crescendo in Form von Endgame geben würde, schien es mir naheliegend, dass wir stundenlange Schlachten zwischen Thanos und seiner Armee gegen die Avengers sehen würden, von denen ich annahm, dass sie sich in großen Gruppen versammeln und sich für die Schläge des lila großen Mannes rächen würden." schnappen". Ich ging davon aus, dass Hulk aus seiner fiesen Impotenzphase herauskommen und sich endlich an Loki und Widow rächen würde, und ich nahm an, dass Fat Thor nur ein schlechter PR-Trick war, um uns Fans zu verwirren. Wie sich herausstellte, setzten die Russo-Brüder und Kevin Feige so viele zwielichtige Ideen in Bewegung, dass das Endergebnis des großen Finales einer elfjährigen Superheldenreise als teuerster Anti-Höhepunkt der Filmgeschichte enden sollte.