Entschuldigung für umstrittene OGL-Änderungen von Dungeons & Dragons

Nach der Kontroverse um die möglichen Änderungen der Open Game License von Dungeons & Dragons hat sich Wizards of the Coast in einem Blogbeitrag auf der D&D Beyond-Website offiziell entschuldigt.

Die Aussage stammt von Executive Producer Kyle Brink, der sagt: "Es tut uns leid. Wir haben es falsch verstanden. Unsere Sprache und Anforderungen im OGL-Entwurf waren störend für die Schöpfer und unterstützten nicht unsere Kernziele, eine integrative Spielumgebung zu schützen und zu kultivieren und die OGL auf TTRPGs zu beschränken. Dann haben wir die Dinge noch verschlimmert, indem wir zu lange geschwiegen haben. Wir haben Fans und Schöpfer verletzt, als häufigere und klarere Kommunikation so viel davon hätte verhindern können."

Weiter unten im Blogbeitrag bestätigt Brink, dass Änderungen an der OGL noch kommen, aber vor dem 20. Januar wird ein neuer Entwurf geschrieben und Wizards of the Coast wird um Fan-Feedback bitten.

Die Fans sind jedoch immer noch nicht glücklich über die ganze Situation und haben erklärt, dass sie überhaupt keine Änderungen wollen und möchten, dass Wizards of the Coast seine Niederlage eingesteht und weitermacht. Es gibt auch die Kontroverse um D & D Beyond, einen Abonnementdienst, der Berichten zufolge 30 US-Dollar pro Monat kostet. Diese Gerüchte wurden jedoch inzwischen auch von Wizards of the Coast entlarvt.

