Entlassungen könnten sich bald auf Unity auswirken

HQ

Es sieht so aus, als ob eines der nächsten Unternehmen, die von Entlassungen betroffen sein werden, niemand anderes als Unity sein wird. Wie in einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht erwähnt, hat das Spiele-Engine-Unternehmen seine Pläne für Kostensenkungsmaßnahmen ausdrücklich dargelegt und erklärt, dass es in diesem Rahmen "wahrscheinlich" zu Entlassungen kommen wird.

"Vor einigen Wochen haben wir mit einer umfassenden Bewertung unseres Produktportfolios begonnen, um uns auf die Produkte zu konzentrieren, die für unsere Kunden am wertvollsten sind. Wir evaluieren auch die richtige Kostenstruktur, die auf das stärker fokussierte Portfolio abgestimmt ist. Wir handeln schnell und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen endgültige Entscheidungen treffen werden."

In der Erklärung heißt es weiter: "Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Quartal mit der Umsetzung des Plans beginnen und alle Maßnahmen vor Ende des ersten Quartals 2024 abschließen werden. Dazu gehören wahrscheinlich die Einstellung bestimmter Produktangebote, die Reduzierung unserer Belegschaft und die Reduzierung unserer Bürofläche."

Unity war in den letzten Monaten mit einer Reihe von Problemen und Problemen konfrontiert, alle nach der Ankündigung, dass es seine umstrittene Runtime Fee einführen würde, die darauf abzielt, Entwickler abhängig von der Anzahl der Downloads zu belasten, die ihr Titel erhalten hat, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Die Gegenreaktion auf diese Ankündigung führte bald dazu, dass CEO John Riccitiello seinen Rückzug aus dem Unternehmen ankündigte und sah, wie Unity die Funktionsweise der Runtime Fee anpasste.