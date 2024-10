Entlassungen bei Tequila Works nach Absage eines nicht angekündigten Spiels

HQ

Tequila Works hat eine Umstrukturierung des Studios angekündigt, eine "schwierige Entscheidung", die sich auf "eine kleine Anzahl von Rollen im Studio" auswirken wird. Das in Madrid ansässige Studio hat die Absage eines unangekündigten Spiels angekündigt und wird sich auf die Entwicklung nur eines Spiels konzentrieren.

"Dies ist eine unglaublich schwierige Zeit, und unser Fokus liegt darauf, den Betroffenen Unterstützung und Anleitung zu bieten", sagte das Studio in einer Erklärung auf Linkedin.

Das Studio wurde 2009 gegründet und hat Spiele wie Deadlight (2012), The Sexy Brutale (2017), Rime (2017), The Invisible Hours (2017) und Gylt (2019 exklusiv auf Google Stadia veröffentlicht, später auf PC und andere Konsolen portiert) veröffentlicht.

Das letzte Spiel von Tequla, Song of Nunu: A League of Legends Story, wurde von Riot Forge veröffentlicht, dem inzwischen ausgestorbenen Label von Riot Games für den League of Legends-Spin-off. Riot Games schloss die Abteilung im Januar 2024, da sich die meisten seiner Spiele nicht gut verkauften und wenig Marketing hatten.

Es ist nicht bekannt, wie viele Entwickler als Folge dieser Umstrukturierung bei Tequila Works und der Absage eines unangekündigten Spiels entlassen wurden.