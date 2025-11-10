Entlassene Entwickler schaffen Studios, "die kreative Kraftpakete sind", sagt Branchenveteran

HQ

In den letzten Jahren war es schwierig, Hoffnungsschimmer zu finden, wenn man sich die Spieleindustrie ansieht. Da die Entlassungen weiterhin Spieleentwickler, Entwickler und sogar die Medien treffen, kann es leichter sein, sich der Verzweiflung zuzuwenden, aber Phil Foxton - ein Veteran mit 30 Jahren Erfahrung in der Branche - weiß, dass es Hoffnung gibt.

Im Gespräch mit uns auf dem diesjährigen Barcelona Game Fest hielt Foxton einen Vortrag über Underdogs in der Gaming-Branche und darüber, wie sie das Geheimnis der Zukunft sein könnten. "Was passiert, ist, dass diese Leute, die entlassen wurden, Studios machen, die kreative Kraftpakete sind. Sie sind in der Lage, Dinge zu tun, die sie in den großen Studios nicht tun konnten", sagte er. "Sie sind in der Lage, Spiele zu machen, die wir sonst nicht sehen würden... Wir würden sie einfach nicht sehen, wenn es immer noch eine von Microsoft, Sega und Nintendo regierte Welt wäre."

"Was ich damit sagen will, ist: Ja, der Stand der Dinge ist im Moment nicht so gut, aber es wird besser. Es gibt Hoffnung und wie man diese Hoffnung noch größer machen kann, ist, tatsächlich das Studio zu sein, das diese Hoffnung schafft", fuhr er fort. "Es liegt an Leuten wie mir mit 30 Jahren Branchenerfahrung, derjenige zu sein, der sagt: Hey, das ist in Ordnung. Kein Problem. Chill doch. Es wird schon gut. Und das ist der Punkt, an dem wir uns befinden."

Foxton hat angehenden Entwicklern geholfen, ihre Studios zu erfolgreichen Unternehmen zu machen, und möchte, dass mehr Außenseiter erfolgreich sind, da er glaubt, dass wir dort den nächsten großen Hit für Spiele finden werden. Schauen Sie sich unser vollständiges Gespräch mit ihm unten an: