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In einer recht überraschenden Wendung der Ereignisse wurde die deutsche Strafverfolgung kürzlich damit beauftragt, einen entflohenen Tiger aufzuhalten – ein Ereignis, das damit endete, dass das Tier nach einer hektischen Flucht erschossen wurde.

Die Situation spielte sich außerhalb der Stadt Leipzig und in der Nähe einer privat geführten Einrichtung ab, die von der deutschen "Tigerkönigin", einer Frau namens Carmen Zander, betrieben wurde. Der Bericht von BBC News behauptet, dass das Tier am Sonntag seiner Schließung entkommen ist, indem es einen 72-jährigen Pfleger auf seinem Versuch der Freiheit zerfleischte, und das alles, bevor die Polizei am Tatort eintraf und entschied, dass das beste Szenario darin bestand, das Tier zu töten und sicherzustellen, dass es niemanden verletzt oder eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt.

Es heißt, dass die Einrichtung, in der der Tiger gehalten wurde, auch Heimat von sieben weiteren Großkatzen ist und dass nun eine Untersuchung durchgeführt wird, um zu verstehen, wie der Tiger überhaupt aus seiner Gefangenschaft entkommen ist.

Die größere Situation hat nun zu einem wachsenden Ruf geführt, die anderen Tiere in der Einrichtung an einen anderen Ort umzusiedeln – ein Ruf, der durch lokale Behauptungen verstärkt wird, die Tiere würden unter "schrecklichen und besorgniserregenden" Bedingungen gehalten. Die Website, die der Einrichtung gewidmet ist, behauptet, die Tiere würden gut behandelt und sind gesund, aber es gibt auch Berichte, dass in den letzten neun Jahren drei weitere Tiger gestorben sind, während sie diese Einrichtung bewohnten.