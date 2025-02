Entkomme aus einer Fabrik für verarbeitete Lebensmittel und rette die Welt vor einer Alien-Invasion in Darwin's Paradox!

Wenn wir an Gaming-Konferenzen teilnehmen, ist es normal, dass wir einige Spiele erwarten, die bereits bekannt sind, andere, die man nicht erwartet, die einen aber nicht überraschen, und andere, die man nicht erwartet hat und die einen sehr überraschen, vor allem wegen ihrer seltsamen und faszinierenden Geschichte. So geschah es auch mit Darwins Paradoxon, einem einzigartigen Werk von Konami.

Der kurze State of Play-Trailer zeigt uns Darwin, einen Oktopus, der wie das Schicksal es will, in einer Lebensmittelfabrik gefangen ist und der in einer unerwarteten Wendung der Ereignisse das Tor zu einer außerirdischen Invasion der Erde ist. Darwin muss seine Oktopus-Fähigkeiten (wie das Werfen von Tinte oder das Tarnen vor der Umwelt, indem er seine Hautfarbe ändert) einsetzen, um die Welt zu retten und nicht als Snack für jemanden zu enden.

Wir haben noch kein Datum für Darwin's Paradox!, aber es wird irgendwann im Jahr 2025 auf PS5 erscheinen. Schauen Sie es sich unten an.