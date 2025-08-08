Enthüllung der Roadmap: Das können Sie in den kommenden Monaten von Titan Quest II erwarten

HQ

Letzten Freitag, als Teil der THQ Nordic Showcase, überraschte der Entwickler Grimlore Games viele mit dem Shadowdrop Titan Quest II und startete das Spiel als Early-Access-Projekt. Mit diesem ersten Vorgeschmack auf den Gesamttitel, der jetzt für PC-Spieler verfügbar ist, fragst du dich vielleicht, wie die Zukunft erweitert und das Spielerlebnis verbessert wird.

Die erste Roadmap für das Spiel wurde enthüllt und enthält Informationen darüber, welche Updates in naher Zukunft angeboten werden. Als Teil der Roadmap wurde uns mitgeteilt, dass es alle drei Monate größere Updates geben wird und dass alle sechs Wochen kleinere Balancing-, Bugfixing- und kleinere Updates geplant sind, wobei Hotfixes kommen, wann und wie sie benötigt werden.

In der unmittelbaren Zukunft, bis Ende 2025, können wir ein Update erwarten, das ein neues Kapitel für das Spiel bringt, sowie ein Feature-Update, das einen Charakterersteller hinzufügt, und ein Systemupdate, das eine neue Meisterschaft einführt.

Darüber hinaus können wir für die Pläne des Spiels für 2026 zusätzliche Kapitel, neue Gegenstände, neue Feinde und Bosse, frische Quests, noch mehr Meisterschaften, Crafting, einen verbesserten Multiplayer und eine Vielzahl zusätzlicher Sprachunterstützungsoptionen erwarten.

Darüber hinaus verspricht Grimlore, dass die Early-Access-Version des Spiels bis Ende 2026 dauern wird und dass der Preis für alle, die sich im Moment ein Exemplar sichern möchten, bei 29,99 € bleiben wird. Wenn die 1.0-Evolution stattfindet, können Sie davon ausgehen, dass der Preis für potenzielle Käufer von diesem Zeitpunkt an auf 49,99 € steigen wird.

Außerdem, als letzte paar Haftungsausschlüsse, erklärt Grimlore, dass es keine Reittiere für das Spiel geben wird, dass der Mehrspielermodus bald vollständig erscheinen wird, dass eine Konsolenveröffentlichung im Einklang mit dem 1.0-Build stattfinden wird und dass "weitere Inhalte, Verfeinerungen und göttliche Überraschungen vor uns liegen".