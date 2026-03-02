Enthüllt: Die CIA verfolgte die iranische Führung monatelang vor dem Anschlag, bei dem Khamenei getötet wurde

HQ

Es wurde bekannt, dass der Angriff, bei dem Irans Oberster Führer Ali Khamenei getötet wurde, das Ergebnis monatelanger Geheimdienstarbeit und enger Koordination zwischen Washington und Jerusalem war.

US- und israelische Beamte hatten wochenlang die Bewegungen hochrangiger iranischer Persönlichkeiten verfolgt und auf einen Moment gewartet, in dem sich wichtige Führungspersönlichkeiten an einem Ort versammeln würden. Dieses Zeitfenster öffnete sich am Samstagmorgen, als Geheimdienstinformationen darauf hindeuteten, dass Khamenei und andere hochrangige Beamte sich in einem Komplex im Zentrum von Teheran trafen.

Trump und Netanjahu // Shutterstock

Laut US-Medienberichten (über Defense News) lieferte die CIA Echtzeit-Informationen, die mit Israel geteilt wurden, um den Angriff durchzuführen. Anstelle eines verdeckten nächtlichen Überfalls entschieden sich die Planer für einen überraschenden Tagesangriff. Israelische Jets sollen gegen 09:40 Uhr Ortszeit etwa 30 Bomben auf das Gelände abgeworfen haben, um unterirdische Bunker zu durchdringen.

Der Angriff war Teil einer umfassenderen Kampagne gegen die iranische Führung und militärische Infrastruktur. Zu den hochrangigen Beamten, die als Tote bestätigt wurden, gehören Verteidigungsminister Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh und weitere hochrangige Persönlichkeiten.

US-Präsident Donald Trump beobachtete die Entwicklungen von Florida aus, während die Operation voranschritt. Es dauerte Stunden, bis die Bestätigung bekannt wurde, dass Khamenei getötet worden war. Trotz des Ausmaßes des Angriffs hatte Iran Berichten zufolge im Voraus Nachfolgepläne vorbereitet...