Entdecken Sie Ihren Sinn für Abenteuer mit Zelda: TOTK-Trailer für Erwachsene neu

Es sind noch zwei Tage bis zur weltweiten Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dem mit Spannung erwarteten neuen Teil der langjährigen Serie, die in diesem Jahr nicht weniger als 37 Jahre seit ihrem Debüt auf dem NES feiert.

Mit einer solchen Erfolgsbilanz ist klar, dass Zelda Millionen von Spielern gekannt hat, die im Laufe der Jahre gekommen und gegangen sind. Aber Nintendo möchte all diejenigen ansprechen, die den Controller vor langer Zeit weglegen mussten, um mit Link durch Hyrule wieder Abenteuer zu erleben, und hat einen ganz besonderen neuen Trailer veröffentlicht, den Sie unten sehen können.

Tears of the Kingdom zielt darauf ab, das Open-World- und Sandbox-Genre mit Link's neuen Fähigkeiten erneut neu zu definieren und wird neue Spieler und Veteranen gleichermaßen begeistern. Darüber hinaus hat Nintendo bestätigt, dass es nicht unbedingt notwendig sein wird, Breath of the Wild gespielt zu haben, sodass es kein Hindernis gibt, das Spiel ab Freitag zu erleben.