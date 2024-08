Entdecken Sie die Welt von Metaphor: ReFantazio

HQ

2024 sieht so aus, als könnte es das beste Jahr aller Zeiten für Fans japanischer Rollenspiele werden, und es ist noch lange nicht vorbei. Einer der Titel, auf den wir noch warten, ist der kommende Metaphor: ReFantazio von Atlus, zu dem wir kürzlich eine äußerst positive Vorschau veröffentlicht haben.

In einem neuen Video gehen sie durch die Welt und vor allem, wie du dich darin bewegst und was du vielleicht findest, wenn du ein bisschen erkundest. Als ob das noch nicht genug wäre, können wir auch noch einen bisher ungesehenen Ort erkunden und einen neuen Charakter kennenlernen, der sich dir anschließen wird.

Alles in allem ein sehr informatives Video darüber, was ein ernsthafter Kandidat für das beste Spiel des Jahres ist, wenn es am 11. Oktober für PC, Playstation und Xbox veröffentlicht wird.