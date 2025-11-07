Entdecken Sie alle DevGAMM Awards 2025 live

HQ

Es ist wieder November, was bedeutet, dass das Jahr zu Ende geht und auch die DevGAMM Awards in Lissabon verliehen werden. Und Gamereactor ist vor Ort, um euch über die Nominierten und Gewinner aus einer Gesamtauswahl von 610 Bewerbern aus 30+ Ländern zu informieren. Genau wie es der Zufall will, live in der portugiesischen Hauptstadt:

Bestes Handyspiel

Bestes Spiel aus Portugal



Beyond the Board



Winner: Hell Maiden



Mirai #167



Rail Rescue: Puzzle Lines



Beste Innovation



9 Kings



A Webbing Journey



Compress(space)



Winner: Stretchmancer



Xenopurge



Die Wahl der Entwickler



#Drive Rally



Winner: Glasshouse



Light Odyssey



Map Map - A Game About Maps



Monowave



Community-Abstimmung



Dungeon Rampage



Heroes of Might and Magic: Golden Era



Winner: Misery



Outbound



Popucom



Epic Game Store Indie im Rampenlicht



Go Home Annie



Kletka



Mark of the Deep



Winner: Promise Mascot Agency



Viscerafest



Game Changer Award von Aptoide



Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter



Great: Memories of Azur



Microacro: Downtown Detective



Rail Rescue: Puzzle Lines



Realms of Conquest: Rapture



Bestes System- und Strategie-Indie-Spiel von Astro Logical



Winner: Crowded - A Crow City Builder



Dead in Antares



Die in the Dungeon



Drop Duchy



Odsparks: An Automatíon Adventure



Bestes Indie-Spiel von TinyBuild