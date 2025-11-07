News
Entdecken Sie alle DevGAMM Awards 2025 live
Wir berichten wieder über das Event in Lissabon, bei dem einige der besten Indie- bis AA-Projekte einen saftigen Preis erhalten.
HQ
Es ist wieder November, was bedeutet, dass das Jahr zu Ende geht und auch die DevGAMM Awards in Lissabon verliehen werden. Und Gamereactor ist vor Ort, um euch über die Nominierten und Gewinner aus einer Gesamtauswahl von 610 Bewerbern aus 30+ Ländern zu informieren. Genau wie es der Zufall will, live in der portugiesischen Hauptstadt:
Bestes Handyspiel
Bestes Spiel aus Portugal
- Beyond the Board
- Winner: Hell Maiden
- Mirai #167
- Rail Rescue: Puzzle Lines
Beste Innovation
- 9 Kings
- A Webbing Journey
- Compress(space)
- Winner: Stretchmancer
- Xenopurge
Die Wahl der Entwickler
- #Drive Rally
- Winner: Glasshouse
- Light Odyssey
- Map Map - A Game About Maps
- Monowave
Community-Abstimmung
- Dungeon Rampage
- Heroes of Might and Magic: Golden Era
- Winner: Misery
- Outbound
- Popucom
Epic Game Store Indie im Rampenlicht
- Go Home Annie
- Kletka
- Mark of the Deep
- Winner: Promise Mascot Agency
- Viscerafest
Game Changer Award von Aptoide
- Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter
- Great: Memories of Azur
- Microacro: Downtown Detective
- Rail Rescue: Puzzle Lines
- Realms of Conquest: Rapture
Bestes System- und Strategie-Indie-Spiel von Astro Logical
- Winner: Crowded - A Crow City Builder
- Dead in Antares
- Die in the Dungeon
- Drop Duchy
- Odsparks: An Automatíon Adventure
Bestes Indie-Spiel von TinyBuild
- Acts of Blood
- Cosmic Race: Galactic Showdown
- Winner: DDOD
- Glintseeker Island
- Lost in the Roots