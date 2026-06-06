Entdecke Dressmaker, den Schneidersimulator, der im September erscheint

Wenn Mode dein Ding ist oder du das Nähen liebst, kannst du Dressmaker nicht verpassen. Von Free Lives über das eigene Studio Cozy Lives kommt Ihnen nun dieser Mode-Simulator entgegen, der es Ihnen ermöglicht, eigene Outfits und Veränderungen aus verschiedenen Materialien wie Wolle, Seide oder Leinen zu weben und zu kreieren.

Entwerfen Sie Schnittmuster, schneiden Sie sie mit einer Schere aus oder nähen Sie sie von Hand oder mit einer Nähmaschine. Das Glück Ihrer Kunden hängt von Ihrem Können ab!

Dressmaker wird ab September 2026 über Steam verfügbar sein, wie wir auf Wholesome Direct gesehen haben. Werfen Sie einen Blick auf die Screenshot-Galerie unten.

Dressmaker Bildergalerie