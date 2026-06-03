Entdecke Bancho the Chef Hintergrundgeschichte im kommenden Dave the Diver Prequel

Wie wurde Bancho aus Dave the Diver so unglaublich geschickt mit seinen Messern? Das erfahren wir in Bancho the Chef, das derzeit für PlayStation 5 entwickelt wird und während des Sony-Events am Dienstagabend angekündigt wurde. Das Spiel scheint seine Entwicklung in der Küche zu zeigen und gleichzeitig ein japanisches Restaurant zu führen, das eine Vielzahl von Minispielen wie Fischfiletern, Fliegenschlagen und Tee einschenken bietet.

Leider haben wir kein Veröffentlichungsdatum bekommen, nicht einmal ungefähres, für das Spiel, das 19 Jahre vor Dave the Diver spielt, als Bancho noch Haare auf dem Kopf hatte. Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus Kochsimulation, RPG und Abenteuer.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.