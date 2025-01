Enshrouded präsentiert die diesjährige Roadmap und das nächste große Update, bekannt als Pakt der Flamme

HQ

Ein Jahr ist vergangen, seit Enshrouded, das neueste in einer Reihe ehrgeiziger Survival-Spiele, am Steam mit grandiosen Plänen für die Zukunft veröffentlicht wurde. Jetzt, 12 Monate später, ist es viel näher dran, tatsächlich alles zu erfüllen, was versprochen wurde, und Enshrouded hat sich wie verrückt erweitert. Die Spielwelt wurde verbessert, verfeinert und poliert. Ganz zu schweigen von all den Gameplay-Änderungen und Verbesserungen, die hinzugefügt wurden.

Am Vorabend eines brandneuen Jahres voller Inhalte haben die Entwickler die Gelegenheit genutzt, um ihre Pläne für 2025 zu enthüllen und das neueste große Update namens Pact of the Flame zu veröffentlichen. Dabei geht es um die Verbesserung wichtiger Aspekte des Bauens, darunter die Einführung einer Ego-Perspektive, über 70 neue Baumaterialien und eine ganze Reihe einzigartiger kosmetischer Gegenstände zum Dekorieren.

Schauen Sie sich den Trailer und die vielversprechende Roadmap an, die unten gezeigt wurde.

