Enshrouded erreicht drei Millionen Spieler im Early Access

HQ

Enshrouded wurde Anfang des Jahres als ziemlich interessantes Survival-Spiel veröffentlicht, das in den ersten Tagen über eine Million Spieler anzog. Kurz darauf verrieten uns die Schöpfer von Keen Games, was wir in diesem Jahr vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels erwarten können, und seitdem haben sie nichts verpasst: drei große Updates, vier Patches und insgesamt 16 Hotfixes. All dies hat dazu beigetragen, das Angebot des Spiels zu erweitern und zu festigen, und die Spieler haben nicht aufgehört zu kommen.

Das Studio feiert in einem Beitrag auf seiner Website, dass es bereits drei Millionen Spieler im Early Access erreicht hat, und bedankt sich für das in sie gesetzte Vertrauen. Sie versprechen auch, dass die vollständige Veröffentlichung auf PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen im Jahr 2025 sein wird, so dass sie in den kommenden Monaten sicherlich wichtige Meilensteine feiern werden.

Hast du schon Enshrouded gespielt?