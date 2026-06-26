Enshrouded 1.0 erscheint im Oktober für PS5 und PC

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Keen Games, der Entwickler des erfolgreichen Survival-Spiels Enshrouded, hat bekannt gegeben, dass es im Oktober seine Version 1.0 für PC und PS5 erhält. Nach mehr als zwei Jahren im Early Access ist es fast Zeit, dass Enshrouded -Spieler die vollständige Version des Spiels erhalten, aber Xbox Series X/S-Spieler werden noch eine Weile warten müssen.

Während die PC- und PS5-Versionen von Enshrouded ein 1.0-Veröffentlichungsdatum am 15. Oktober haben, bleibt Xbox Series X/S-Spielern ein Veröffentlichungsfenster im Frühjahr 2027. "Als wir uns dem Start näherten, entschieden wir, dass das von uns erwartete Qualitäts- und Leistungsniveau auf der Xbox zusätzliche Zeit erfordern würde. Wir wollen niemals eine Plattformveröffentlichung überstürzen oder bei der Qualität Kompromisse eingehen. Die Entwicklung der Xbox-Version schreitet stetig voran, und wir planen, Enshrouded im Frühjahr 2027 Xbox-Spielern zugänglich zu machen", erklärte Jan Jöckel, CEO von Keen Games.

Enshrouded wurde erstmals im Januar 2024 im Early Access gestartet. Leider beanspruchte Palworld gleichzeitig alle Zeit mit Survival-Spielen. Im Laufe der Zeit haben die Leute jedoch schnell erkannt, dass Enshrouded ein großartiges Spiel in einem beliebten Genre ist, und Keen Games hat im Vorfeld von 1.0 ein riesiges Update nach dem anderen geliefert. Wir werden später in diesem Sommer mehr darüber erfahren, was genau mit dem Start von Version 1.0 kommt.