Enraged Red Ogre, ein Action-Plattformer für Switch mit spanischem Flair

Obwohl die zweite Hälfte des Jahres 2023 voller großer Namen ist, sollten wir nicht vergessen, dass es unter all den AAA- und Big-Budget-Entwicklungen auch Indie-Perlen voller Persönlichkeit und Unterhaltung gibt. Akaoni Studio, ein spanischer Entwickler mit Sitz in Valencia, hat gerade sein nächstes 2D-Action-Plattform-Abenteuer mit wunderschöner Pixelkunst enthüllt: Enraged Red Ogre, das noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen wird.

Enraged Red Ogre versetzt uns in die Rolle eines kleinen und etwas aggressiven Ogers namens Akaoni, der durch eine Vielzahl von Szenarien reist, die von japanischen Überlieferungen inspiriert sind, während er sie erkundet und alle Arten von Yokai-Feinden tötet (achte auf den riesigen Kappa-Boss im Trailer), um die Menschheit zu retten. Auf seiner Reise trifft er auf Blu, einen Onibi (eine Art Feuerwerk in der japanischen Überlieferung), das es ihm ermöglicht, seine elementaren Kräfte einzusetzen, obwohl er ein Geheimnis verbirgt...