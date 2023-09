HQ

Vier lange Jahre sind vergangen, seit Akaoni Studio sein letztes Spiel, die PC-Version von Zombie Panic in Wonderland DX, veröffentlicht hat. Wer hätte gedacht, dass das valencianische Studio immer noch kickt? Ein winziges vierköpfiges Team hat es wiederbelebt und ein 2D-Plattformspiel für Nintendo namens Enraged Red Ogre entwickelt, das die meisten Prämissen erfüllt, auch wenn es hinter einem anderen von geringerer Bedeutung zurückbleibt.

Dieser wütende, rote Oger, der als Hauptfigur auftritt, ist das Maskottchen des Studios. Es wurde in einem sehr überzeugenden 2D-Pixelstil neu gestaltet und gut animiert, um eine einfache Geschichte von Freundschaft zu erzählen. Lügen und Yokai-Dämonen, die dich schnell in das traditionelle Japan zurückversetzen. Es ist genau das, was man von diesem asiatisch beeinflussten Studio erwartet. Die visuelle Arbeit ist in allen Elementen einfach, aber gut gemacht, besonders wenn es um Charakterbildung und Animation geht. Es fehlt mehr an Details, wenn es um den Aufbau der Szenerie geht, aber es ist nie überwältigend für das Auge.

Der kleine und trickreiche Akaoni hat eine Keule, um die spektralen Feinde anzugreifen, denen er auf seiner Reise durch die acht Welten des Spiels begegnet. Die Angriffsreichweite ist einfach, ergänzt durch die Fähigkeit, Angriffe von seinem Reisegefährten, dem Onibi Blu, zu "feuern". Er ist auch in der Lage, sich vorübergehend mit elementarer Geisterenergie zu durchdringen, indem er bestimmte Feinde tötet, die sie fallen lassen. Diese Verwandlung modifiziert seine Angriffe ein wenig, ändert aber nicht die Art und Weise, wie du das Spiel spielst. Schließlich besteht sein eigentlicher Nutzen darin, Rätsel lösen zu können, die Eis, Wind oder Feuer erfordern.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Action-Teile von Enraged Red Ogre ein Button-Masher sind, denn obwohl die Feinde typisch und langsam erscheinen mögen, sind sie tatsächlich perfekt auf der Karte positioniert und agieren mit Präzision, um gerade genug Nerven im zu sein, um das Spiel zu einer interessanten Herausforderung zu machen. Diese Balance zwischen einfach aussehen und nicht einfach sein, ist das Beste, was der Titel zu bieten hat, und das, was daran am fesselndsten ist. Ich habe in den sechseinhalb Stunden, die ich gebraucht habe, um es zu beenden (90 % abgeschlossen), keine Kill-Zählung durchgeführt, aber es sind zwei oder drei Dutzend. Da sie nicht viel bestrafen und es eine vernünftige Verteilung der Kontrollpunkte gibt, ist das kein Problem.

Viele dieser Tode ereigneten sich in Kämpfen gegen ein paar Endbosse in der zweiten Hälfte des Spiels. Die ersten sind sehr einfach, aber es gibt noch ein paar danach, die Sie in Schwierigkeiten bringen können, wenn Sie nicht präzise handeln. Es sind nette, harmlose Yokai, die in vier oder fünf Minuten unten sind, wenn alles nach Plan läuft. Das Spiel ist sowieso nicht schwierig, und du kannst dir das Leben erleichtern, indem du dem Schmied Schätze gibst und dich unterwegs mit Essen vom Koch auflädst. Dies sind zwei der Charaktere in dem kleinen Dorf des Protagonisten, das, obwohl es so einfach ist wie der Rest des Spiels, erwähnenswert ist, da dieses winzige Team sich Mühe gibt, ihrem Abenteuer ein wenig mehr Kontext zu verleihen und nicht alles nur in Menüs zu belassen.

Sobald Sie das Spiel beendet haben, gibt es keinen extra schweren Modus, aber es gibt eine endlose Herausforderung, um zu den Bildschirmen zurückzukehren: die Combo-Herausforderungen. Enraged Red Ogre ist eindeutig für Speed Running konzipiert, aber nicht mit der Absicht, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, sondern nur, um so viele Angriffe wie möglich zu sammeln (tatsächlich erhöht diese Anhäufung das "böse Blut" des Ogers). Aber warum ist es für etwas anderes als die Herausforderung nützlich? Nun, keine Ahnung, weil es keine Erklärung gibt). Dieses Leveldesign, das auf Beschleunigung abzielt, ist sowohl im Kampf als auch in den Plattformabschnitten vorhanden, die reichlich vorhanden, aber einfach sind. Die Idee war, ein gutes Spieltempo zu erreichen, und das ist gelungen.

Die japanische Atmosphäre, die sich durch den gesamten Titel zieht, sticht vor allem in seinem kuriosen und unerwarteten Hauptsong hervor, wird aber durch den größten Fehler des Spiels ruiniert: das Drehbuch. Die Gespräche zwischen Akaoni, Blu und den Feinden bzw. den NPCs sind nur ein bisschen chaotisch. Ich verstehe den Wunsch, den Protagonisten als Abtrünnigen darzustellen, der aus Pflicht mit Menschen zusammenlebt, aber dieser Ton passt überhaupt nicht zur Szenerie. Das Gute daran ist, dass es sich um ein 2D-Actionspiel handelt, sodass Sie kein einziges Wort lesen müssen. Nicht einmal die, die mehr oder weniger erklären, wohin es gehen soll, da die Karte perfekt präsentiert wird, um Ihnen bei der Orientierung zu helfen.

Akaoni Studio hat es geschafft, einen Titel zu produzieren, der einfach, aber in seinem Vorschlag geschlossen ist. In dem nur ein leicht zu ignorierender Tonfehler ein Spiel leicht schwächt, das einen guten Rhythmus hat und Ihnen eine gute Zeit bereitet. Alles ist richtig, nicht mehr und nicht weniger, etwas, das viele prätentiösere Spiele zu kurz kommen.