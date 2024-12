Enotria: The Last Song erscheint morgen für Xbox

HQ

Im Spätsommer dieses Jahres wurde Enotria: The Last Song sowohl für PC als auch für PlayStation veröffentlicht, aber es gab nie eine Xbox-Version, da der Entwickler Jyamma Games das Gefühl hatte, dass sie von Microsoft vernachlässigt wurden und keine Unterstützung erhielten.

Daraufhin wachte Microsoft auf und kontaktierte den Entwickler, woraufhin sich bestätigte, dass das Spiel tatsächlich auf Xbox kommen würde – und nun wissen wir, wann. Über Instagram wird nun bekannt gegeben, dass Enotria: The Last Song am 12. Dezember, also schon morgen, für Xbox veröffentlicht wird.

Das Abenteuer basiert auf italienischer Folklore und ist ein ziemlich umfangreiches Abenteuer von etwa 40 Stunden, bei dem es viel zu entdecken gibt. Auf Xbox.com wird es so beschrieben:

"Enotria: The Last Song ist ein spannendes Soulsike, das in einem sonnenbeschienenen Land spielt, das von italienischer Folklore inspiriert und voller Gefahren ist.

Die Welt wurde vom Canovaccio in seinen Bann gezogen - ein verdrehtes ewiges Spiel, das alles in einem unnatürlichen Stillstand hält. Du, Maskenloser, bist der Einzige ohne eine gegebene Rolle und Meister deines Schicksals. Besiege die furchterregenden Autoren, die es erschaffen haben, und befreie die Welt aus der Stagnation, indem du dir die Macht von Ardore zunutze machst.

Werden Sie zur Maske des Wandels."

Werden Sie die Gelegenheit nutzen, um sich das morgen anzusehen?