Enotria: The Last Song auf Xbox auf unbestimmte Zeit verzögert

Enotria: The Last Song ist nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung entfernt. The Soulslike soll am 19. September erscheinen, aber laut einem kürzlichen Update wissen wir jetzt, dass das Veröffentlichungsdatum nur für die PC- und PlayStation 5-Versionen des Spiels gilt.

Wenn du auf der Xbox Series X/S spielst, hast du eine ganze Menge Wartezeit vor dir. Ein kürzlich veröffentlichter Website-Post der Entwickler von Jyamma Games hat die unglückliche Nachricht gebracht. "Leider müssen wir zu diesem Zeitpunkt eine unbestimmte Verzögerung der Xbox-Version ankündigen", heißt es in dem Beitrag, der nicht näher spezifizierte Herausforderungen als Grund für die Verzögerung anführt.

Enotria: The Last Song ist ein Soulslike, das uns zeigt, wie mächtig es ist, viele Gesichter zu tragen, anstatt nur eines. Ähnlich wie bei Black Myth: Wukong und der Art und Weise, wie man Kräfte durch das Besiegen von Bossen erhält, ermöglicht Enotria den Spielern, bestimmte Fähigkeiten aus den Masken zu erwerben, die sie von besiegten Feinden aufsammeln, und öffnet so die Tür zu verschiedenen Spielstilen. Eine Schande, dass Xbox-Spieler noch eine Weile warten müssen, um es zu erleben.