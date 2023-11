Enola Holmes 3 ist in Produktion

Es könnte ein drittes Abenteuer mit Millie Bobby Brown als junge Enola Holmes geben. Das geht aus einem neuen Bericht von Collider hervor, das während eines Gesprächs mit Scott Stuber, dem Chef von Netflix Film, erfuhr, dass das Unternehmen an einem neuen Drehbuch arbeitet und hofft, dass der junge Superstar ihre Rolle wieder aufnehmen wird.

"Weißt du, sie ist so ein großartiger einheimischer Star für uns. Ich meine, natürlich ist Stranger Things für uns in dieser Hinsicht sehr wichtig und sie als Schauspielerin wachsen zu sehen. Wir haben im Frühjahr einen Film namens Damsel mit ihr, auf den ich mich sehr freue, von Juan Carlos Fresnadillo."

"Dann geht es darum, den Charakter richtig hinzubekommen. Die Holmes-IP ist seltsam elastisch. Offensichtlich hat Warner Bros. mit Downey und Jude Law einen unglaublichen Job gemacht, also ist die Idee, dass wir diese IP mit ihr erweitern können, aufregend. Wir arbeiten also wieder an einem Drehbuch, um das zu erreichen. Aber ja, Aspiration. Ich würde gerne noch einen machen."

Stuber sagte nicht genau, worum es im dritten Drehbuch gehen würde, sagte aber, dass es noch viel Saft für Holmes und mehrere mögliche Geschichten zu erzählen gebe. Es überrascht nicht, dass Millie Bobby Brown angesichts der Popularität der beiden vorherigen Filme auf der Plattform sicherlich ein Name ist, der die Zuschauer anzieht, vor allem in jüngeren Jahren.

Was hältst du von den beiden vorherigen Enola Holmes-Filmen und würdest du gerne einen dritten sehen?