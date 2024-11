Enola Holmes 3 geht bei Netflix voran

Die Enola Holmes-Serie wird bei Netflix ihren dritten Teil bekommen. In den beiden vorherigen Filmen trat Millie Bobby Brown als titelgebende Enola in die Fußstapfen ihres berühmten Bruders Sherlock Holmes, der in den Filmen von Henry Cavill gespielt wurde.

Der erste Film feierte 2020 Premiere und lief bei Netflix recht gut, und eine Fortsetzung wurde 2022 veröffentlicht. Um dieses Franchise heiß zu halten, berichtet Deadline, dass Netflix mit dem dritten Film schnell voranschreitet und Philip Barantini als Regisseur einsetzt.

Es wird erwartet, dass dies Browns nächstes Projekt sein wird, nachdem er Stranger Things Staffel 5 abgeschlossen hat. Details zur Handlung sind nicht bekannt, aber Barantinis Version wird etwas düsterer sein und sich an ein reiferes Publikum richten.