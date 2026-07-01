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Obwohl ihnen die intensive Action von Guy Ritchies Sherlock-Holmes-Adaptionen und das messerscharfe Rätsel, die Handlung und die Erzählung der von Benedict Cumberbatch geführten Sherlock-Serie fehlen, haben Netflix' Enola-Holmes-Filme sowohl im Original als auch im Nachfolger, der ein paar Jahre später folgte, unterhaltsame Unterhaltung geliefert. Vier Jahre sind nun vergangen, und Millie Bobby Brown, das goldene Mädchen des Streamers (zusammen mit Jennifer Lopez, wie es scheint...), ist als titelgebende schwesterliche Detektivin für ein weiteres sicheres, aber angenehmes Myster-Abenteuer zurück.

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Obwohl sich der Standort verändert hat und die belebten Straßen Londons gegen die sonnigen Küsten des frühen 19. Jahrhunderts Maltas eingetauscht wurden, passt vieles von dem, was in Enola Holmes 3 angeboten wird, genau zu dem, was wir gewohnt sind. Browns Held kämpft weiterhin mit dem Glauben, dass ihr Bruder Sherlock (immer noch gespielt von Henry Cavill) sie als eine Art Makel im Namen der Holmes sieht, während sie gleichzeitig damit kämpft, den Holmes-Namen im Rahmen ihrer Ehe mit Louis Partridges Tewkesbury aufzugeben. Natürlich, wie uns gegen Ende von Enola-Holmes-Filmen oft erzählt wird, sind diese Überzeugungen nie ganz zutreffend, vielmehr sind es Enolas eigene Unsicherheiten, aber dieses Verständnis ist jedenfalls das Skelett im Zentrum von Enola Holmes 3, während Sherlock, der von einem bösartigen Antagonisten entführt und benutzt wird, um Enolas großen Tag ins Chaos zu bringen, das Fleisch auf den Knochen ist.

Von hier aus folgen wir Enola, wie sie ihre Detektivfähigkeiten einsetzt, um Sherlocks Hinweise zusammenzusetzen und schließlich herausfindet, wer wirklich die Fäden zieht, warum sie die Fäden ziehen und wie dies mit einer größeren Verschwörung zusammenhängt, an der mehrere wichtige Mitglieder des Britischen Empires beteiligt sind. Wie so oft bei diesen Filmen ist er manchmal etwas rudimentär und vorhersehbar, es fehlt an etwas Finesse und er weigert sich, den Zuschauer fünf Minuten lang ungläubig zu lassen, bevor er eine Lösung bietet, um eventuelle Bedenken zu mildern. Enola Holmes 3 folgt den Traditionen der vorherigen Kapitel, indem es eine Art einführende und familienfreundliche Interpretation von Mystery-Filmen und dem Sherlock-Holmes-Universum bietet, und obwohl ich dagegen nichts dagegen habe, frage ich mich, ob es geholfen hätte, dem Zuschauer etwas seltener die Hand zu halten, um etwas vom Geheimnis zu bewahren und zu erfüllenderen Enthüllungen geführt zu haben.

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Darüber hinaus bleibt Brown eine effektive Hauptdarstellerin und erweist sich als Figur der Enola jedes Mal, wenn sie sie auf eine Runde nimmt, immer lebhafter und charismatischer. Man kann Browns Entwicklung als Schauspielerin auch in der Praxis im Film sehen, da die Erfahrungen, die sie in den letzten vier Jahren gesammelt hat, Wunder für ihre performativen Fähigkeiten wirken – etwas, das auch dem anderen jungen Hauptdarsteller zugeschrieben werden kann, der in Partridge zurückkehrt. Diese Stars wirken nicht mehr wie Kinderdarsteller mit etwas Potenzial, sondern eher geübte und talentiertere Darsteller mit langen und reichen Karrieren vor sich. Hinzu kommt, dass Cavill, Himesh Patel, Helena Bonham Carter, die älteren Mitglieder des Ensembles, weiterhin glänzen, wobei letzterer immer mehr Einfluss darauf hat, wie Brown als junger Hauptdarsteller auftritt.

Obwohl es einige Szenen mit besonders beeindruckenden Bildern gibt, nicht zuletzt das Malteserfestival mit seinen exzentrischen Kostümen und leuchtenden Farben, wirkt der Großteil des Films für meinen Geschmack etwas zu braun. Fast die gesamte Spielzeit findet auf Malta statt, was bedeutet, dass es an der Vielfalt und Tiefe fehlt, die wir sehen, wenn solche Geschichten uns an neue, mutige Orte und Umgebungen führen. Im Großen und Ganzen bietet Enola Holmes 3 staubige, sonnenverbrannte Sande und bröckelnde maltesische Straßen, was sich besonders nach 60 Minuten etwas zu vertraut anfühlt.

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Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Enola Holmes 3 eine weitere erfolgreiche Mystery-Abenteuergeschichte ist. Man könnte argumentieren, dass es vorhersehbar und manchmal zu sicher ist, vielleicht sogar an Originalität mangelt. Aber trotzdem wirst du deine Zeit mit diesem Film genießen und dich erfüllt und unterhalten fühlen, wenn der Abspann nach etwa 100 Minuten läuft.