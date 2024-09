English Teacher haben den diesjährigen Mercury Prize gewonnen

Die Indie-Band English Teacher kommt weiterhin aus dem Underground des Genres heraus und macht sich einen Namen, wobei ihr Debütalbum This Could Be Texas den diesjährigen prestigeträchtigen Mercury Prize gewann.

Es ist eine Auszeichnung, die das talentierte Quartett revolutionieren könnte - die Gewinner des letzten Jahres Ezra Collective haben ihr Album Where I'm Meant To Be wieder in die Top 40 katapultiert und werden die erste Jazzband sein, die als Headliner Wembley auftritt.

Die Gruppe lernte sich 2020 beim Studium an der Leeds Conservatoire kennen, so dass ihr Wachstum in nur vier Jahren äußerst beeindruckend ist - English Teacher sind der erste Act von außerhalb Londons, der den Preis seit Young Fathers vor zehn Jahren im Jahr 2014 gewonnen hat.

Werbung:

Lily Fontaine sagte der Sänger der Band gegenüber der BBC, dass sie ihren Erfolg der Menge an Unterstützung verdanken, die es derzeit für Künstler von Veranstaltungsorten wie dem Hyde Park Book Club und Brudenell Social Club in Leeds gibt:

"Es gibt im Moment eine echte Unterstützung für Musiker in Leeds. Die Veranstaltungsorte sind bereit, neue Künstler aufzunehmen, und ich denke, das ist ein wesentlicher Bestandteil für die Gesundheit der Szene."

Gitarrist Lewis Whiting fügte hinzu: "Ohne die Unterstützung der Leute in dieser Szene wären wir nicht hier."

Werbung:

English Teacher schlug einige starke Konkurrenz, darunter Charli XCX's Brat, The Last Dinner Party's Prelude To Ecstasy, Nia Archives' Silence Is Loud und CMAT's Crazymad, For Me (danke, BBC).