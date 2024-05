Englische Version von Paper Mario: The Thousand Year Door bestätigt, dass das Zeichen trans ist

HQ

Es folgen Spoiler zu Paper Mario: The Thousand Year Door.

In Paper Mario: The Thousand Year Door sind Sie nicht nur alleine unterwegs. Viele Freunde werden sich dir auf deinem Weg anschließen, und eine dieser Figuren ist Vivian, ein Mitglied der Schattensirenen, die sich schließlich in Twilight Town auf die Seite des Guten stellt.

In der ursprünglichen japanischen Version des Spiels wurde angedeutet, dass Vivian eine Transgender-Figur ist, aber in der englischen Version wurde dieser Hinweis weggewischt. Im Remake sehen wir jedoch eine vollständige Bestätigung, dass Vivian transgender ist.

Vivian verweist darauf, dass ihre Schwestern lange Zeit glaubten, sie sei ihr Bruder, und jetzt schlägt ihr Mobbing härter zu. Dank der reaktionären Internet-Crowd der heutigen Welt sind wir sicher, dass diese Entscheidung auf keinen Fall zu einer sinnlosen, hitzigen Debatte über einen Papiergeist in einem Spiel führen könnte.