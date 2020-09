Englische Stimmen hören in 13 Sentinels: Aegis Rim

Sega hat uns heute einen kleinen Vorgeschmack auf die englische Vertonung von 13 Sentinels: Aegis Rim präsentiert, die dem japanischen Originalton am 22. September via Day-1-Patch hinzugefügt wird. Die internationale Synchronisation wird unter anderem mit deutschen Untertiteln erweitert, um die komplizierten Sci-Fi-Themen des 2D-Abenteuers auch für das hiesige Publikum verständlich zu darzustellen. Neue Informationen beinhaltet das aktuelle Video ansonsten nicht, aber in meiner Vorschau habe ich ein paar meiner Gedanken geordnet, nachdem ich für Gamereactor das Tutorial spielen durfte. Auf die fertige Kritik zum PS4-Spiel dürft ihr euch schon jetzt freuen.

