Englands Torhüter brachte ein PC-Setup nach Katar, um bei der Weltmeisterschaft Fortnite zu spielen

Fußballer aus aller Welt sind zu diesem Zeitpunkt für einige Wochen im Rahmen des laufenden FIFA-WM-Turniers in Katar. Während derzeit nur noch acht Teams im Turnier sind und vier Teams in den nächsten Tagen nach Hause gehen, hat ein neues Interview auf dem YouTube-Kanal der englischen Nationalmannschaft ergeben, dass Torhüter Jordan Pickford tatsächlich ein komplettes PC-Setup nach Katar gebracht hat, damit er in seiner Freizeit Fortnite spielen kann.

Während des langen Interviews, das Sie unten finden können, sagt Pickford, als er nach seiner Freizeit gefragt wird: "Versuchen Sie, sich zu erholen, fühlen Sie sich gut, was auch immer Sie brauchen. Verbringen Sie etwas Zeit mit den Jungs... Fortnite. Immer noch auf der Fortnite-Atmosphäre."

Auf die Frage, warum Pickford beschlossen hat, einen ganzen PC mit nach Katar zu nehmen, sagte der Torhüter, er sei es leid, unterwegs Spiele auf einem Laptop zu spielen, und bringt daher jetzt einen Reisekoffer mit, in den ein Computer und ein Monitor eingebaut sind, da er "nur versucht, die besten Rahmen und das zu bekommen".

Danke, Eurogamer.