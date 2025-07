Englands Sieg wird als "ein Film, der einen in Atem hält" und "eine Achterbahn der Gefühle" beschrieben

HQ

Englands Glücksstern verlässt auch bei der EM der Frauen nicht das Rennen. Nach einem Viertelfinal-K.o., das im "schlechtesten Elfmeterschießen aller Zeiten" gerettet wurde und England 11 Minuten vor Schluss mit 0:2 in Rückstand geriet, war der Halbfinalsieg gegen Italien noch dramatischer und unwahrscheinlicher.

Michelle Agyemang, die Torhüterin von Brighton & Hove Albion, traf in der 96. Minute der regulären Spielzeit und brachte das Spiel in die Nachspielzeit. Und dann traf Chloe Kelly nur eine Minute vor dem Elfmeterschießen im Abpraller eines Elfmeters zum 2:1-Endstand und eliminierte die ungläubige italienische Mannschaft.

Der 27-jährige Kelly, Europameister mit Arsenal, beschrieb das Spiel als einen "Film, der einen in Atem hält". "Sie machen mich so stolz, Engländer zu sein. Der Zusammenhalt dieser Gruppe ist etwas ganz Besonderes."

Lucy Bronze verwendete auch eine lustige Metapher: "Es war einfach eine Achterbahn der Gefühle, in den 120 Minuten konzentriert zu bleiben, um sicherzustellen, dass wir Italien nicht wieder ins Spiel kommen lassen." England hat unter Trainerin Sarina Wiegman nun drei Mal in Folge eine Endrunde erreicht und wird am Sonntag gegen Deutschland oder Spanien seinen EM-Titel verteidigen.