Englands Reece James verletzt, wird mindestens zwei WM-Spiele verpassen

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England hat während der Weltmeisterschaft einen schweren Rückschlag erlitten: Reece James hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird mindestens die nächsten zwei Spiele der Three Lions verpassen. Er ist Tuchels bevorzugte erste Wahl als Rechtsverteidiger und spielte alle 90 Minuten in den Spielen gegen Kroatien und Ghana.

Wegen dieser Verletzung wird vermutet, dass er am Freitag das Training verpasst hat und bereits beim Unentschieden gegen Ghana gelitten hat. Nun wird er das Spiel gegen Panama am Samstag um 22:00 Uhr BST, 23:00 MESZ und das Achtelfinale verpassen, und Tuchel könnte Trevoh Chalobah, Jarel Quansah, Ezri Konsa oder Djed Spence einsetzen, nachdem sein anderer bevorzugter Rechtsverteidiger, Tino Livramento, sich ebenfalls verletzt hat und vor dem Auftaktspiel die Weltmeisterschaft verlassen hat.

James erlitt im März eine Verletzung, als er für Chelsea gegen Newcastle spielte, und fiel fast zwei Monate aus. Er kehrte rechtzeitig zur Weltmeisterschaft zurück, aber es war immer riskant, ihn in möglicherweise acht Spielen in 33 Jahren alle Minuten spielen zu lassen, berichtet The Guardian.