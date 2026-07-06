Englands Mittelfeldspieler Henderson verletzt sich beim Sprung über ein Werbeschild während der Feierlichkeiten das Handgelenk

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England ging als Sieger aus einem spannenden Spiel gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft hervor, doch für Jordan Henderson war es das Ende des Wettbewerbs. Der erfahrene Mittelfeldspieler, 36 Jahre alt, verletzte sich während der Feierlichkeiten: Er sprang über einen Werbespotten, um das Spielfeld zu betreten und an den Feierlichkeiten teilzunehmen, verlor jedoch das Gleichgewicht und fiel über seinen Arm, wobei er ihn vollständig verdrehte.

Er musste mit Sauerstoff vom Platz gebracht und mit einer Verletzungsverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Er war ein ungenutzter Einwechselspieler und kam bei dieser Weltmeisterschaft nur in einem Spiel zum Einsatz, eine Auswechslung in der 84. Minute gegen Panama. Es gibt noch keine Informationen über seinen Zustand, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er für den Rest des Turniers freigegeben wird.

Henderson, derzeit bei Brentford, aber besser bekannt für eine zwölfjährige Zeit bei Liverpool zwischen 2011 und 2023, hat seit 2010 über 90 Einsätze für die Three Lions absolviert, darunter vier Weltmeisterschaften seit 2014.