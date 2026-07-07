Englands Ärzte arbeiten daran, Reece James für das Spiel gegen Norwegen bereit zu machen

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England und Norwegen bestreiten am Samstag, den 11. Juli, um 22:00 Uhr BST und 23:00 Uhr MESZ, ein hochspannendes Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft, das mit der Serie eines der beiden besten Torschützen des Wettbewerbs endet: Erling Haaland mit sieben Toren und Harry Kane mit sechs. Die Fans zählen die Tage bis zum Spiel, aber Thomas Tuchel möchte, dass die Wartezeit so lang wie möglich ist, damit Reece James sich rechtzeitig erholt.

James, Tuchels bevorzugte Option als Rechtsverteidiger, spielte alle 90 Minuten der ersten WM-Spiele Englands, verletzte sich dann aber auch. Seitdem hat er bereits drei Spiele verpasst, aber laut Sky Sports arbeiten Englands Ärzte hart und hoffen, dass er am Samstag einige Minuten im Spiel spielen kann.

Da es so wenige Optionen auf der rechten Seite gibt (Djed Spence ist nicht vollständig fit und Jarell Quansah ist nach einer roten Karte im Spiel gegen Mexiko gesperrt – eine Sperre könnte England versuchen, Berufung einzulegen, basierend auf dem Präzedenzfall von Balogun), wird James' Behandlung beschleunigt, um ihn bereit zu machen, so wurde berichtet, auch wenn er seit der Verletzung nicht mehr mit den anderen Teamkollegen trainiert hat, aber am Sonntag vor dem Spiel gegen Mexiko am Aufwärmen teilnahm.