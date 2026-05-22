England gibt den WM-Kader bekannt: Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White fehlen

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England hat gerade seine 26-köpfige Aufstellung für die Weltmeisterschaft 2026 bestätigt, die diesen Sommer in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird. Das Team enthält viele bekannte und erwartete Gesichter, aber es gibt einige überraschende Neuzugänge und einige überraschende Auslassungen.

Zum einen haben Cole Palmer von Chelsea, Phil Foden von Manchester City, Trent Alexander-Arnold von Real Madrid, Harry Maguire und Luke Shaw von Manchester United, Myles Lewis-Skelley von Arsenal, Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest und Adam Wharton von Crystal Palace es nicht geschafft.

Was das vollständige Team betrifft, so ist die vollständige Kaderliste unten zu sehen.

England Herren-Weltmeisterschaft 2026

Torhüter:



Jordan Pickford (Everton)



Dean Henderson (Crystal Palace)



James Trafford (Manchester City)



Verteidiger:



Dan Burn (Newcastle United)



Marc Guehi (Manchester City)



Reece James (Chelsea)



Ezri Konsa (Aston Villa)



Tino Livramento (Newcastle United)



Nico O'Reilly (Manchester City)



Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)



Djed Spence (Tottenham Hotspur)



John Stones (Manchester City)



Mittelfeldspieler:



Elliot Anderson (Nottingham Forest)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Eberechi Eze (Arsenal)



Jordan Henderson (Brentford)



Kobbie Mainoo (Manchester United)



Declan Rice (Arsenal)



Morgan Rogers (Aston Villa)



Stürmer:



Anthony Gordon (Newcastle United)



Harry Kane (Bayern München)



Noni Madueke (Arsenal)



Marcus Rashford (FC Barcelona)



Bukayo Saka (Arsenal)



Ivan Toney (Al-Ahli)



Ollie Watkins (Aston Villa)



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