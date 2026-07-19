HQ

Das Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft zwischen England und Frankreich sollte für alle Beteiligten ein hartes Treffen werden – sowohl auf dem Platz als auch Zuschauer zu Hause investierten sich in das Ergebnis. Diejenigen, die mehr Spaß hatten, waren die Fans verschiedener Nationalitäten, die es in einem vollbesetzten Miami Stadium sahen, als sie zehn Tore sahen, wobei England Bronze holte, das mit 6:4 – ihr bestes Ergebnis bei der Weltmeisterschaft seit dem Sieg 1966.

Das Spiel ging von 4:0 für England in der ersten Halbzeit auf 4:3 und 5:4, als Frankreich kurz vor einer Aufholjagd stand. Beide Teams schossen 18 Mal und die englischen Fans genossen besonders ihre dominante erste Halbzeit... er beklagte, dass sie all das konnten, aber trotzdem so schlecht waren, als sie am Mittwoch gegen Argentinien spielten.

Harry Kane kam nicht zum Einsatz, aber Bukayo Saka erzielte einen Hattrick, und mit seinem letzten Tor brach Jude Bellingham einen Rekord für die meisten Tore eines englischen Spielers bei einer Weltmeisterschaft – sieben, und überholte damit Harry Kane, der 2026 und 2018 sechs Tore erzielte, und Gary Lineker, der 1986 in Mexiko sechs Tore erzielte.