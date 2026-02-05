HQ

Der Engel, der die italienischen sozialen Medien in Brand setzte, weil er Premierministerin Giorgia Meloni unheimlich ähnlich sah, wurde aus einem historischen Kirchenfresko in Rom entfernt und beendet damit eine der seltsamsten kulturellen Kontroversen der Hauptstadt. Über Nacht wurde das Gesicht des Cherubs von der Wand der Basilika des Heiligen Laurentius in Lucina gelöscht, sodass der Engel kopflos und der Vatikan begierig war, weiterzuziehen.

Das Fresko hatte Aufmerksamkeit erregt, nachdem eine kürzliche Restaurierung eine geflügelte Gestalt enthüllte , deren Gesichtszüge denen von Meloni sehr ähnlich waren. Obwohl der Restaurator Bruno Valentinetti zunächst jegliche absichtliche Ähnlichkeit bestritt, gab er später zu, dass das Gesicht vom Premierminister inspiriert wurde und behauptete, es folge dem Originalentwurf eng an. Laut italienischen Medien sagte Valentinetti, er sei vom Vatikan gebeten worden, das Bild zu entfernen, obwohl die Behörden sich nicht öffentlich äußern wollten.

Engel, der Giorgia Meloni ähnelt, wurde nach dem Eingreifen des Vatikans aus der römischen Kirche entfernt // Shutterstock

Der Vorfall löste Untersuchungen des italienischen Kulturministeriums und der Diözese Rom aus, wobei die kirchlichen Behörden betonten, dass heilige Kunst nicht umfunktioniert oder so interpretiert werden sollte, dass politische Lesungen einladen. Die Gemeindebeamten räumten ein, die Ähnlichkeit bemerkt zu haben, bestanden jedoch darauf, dass die Restaurierung ausschließlich zur Reparatur von Wasserschäden angeordnet wurde, nicht um eine zeitgenössische Ähnlichkeit zu schaffen.

Was als routinemäßige Restaurierung begann, wurde schnell zu einem Magneten für Touristen, neugierige Einheimische und politische Debatten, wobei die Menschenmengen die Kapelle Berichten zufolge eher wegen des Engels als zum Gebet besuchten. Meloni selbst entschärfte die Situation mit Humor und scherzte online, dass sie ganz sicher nicht wie ein Engel aussehe. Jetzt, mit verändertem Fresko und nachlassender Aufmerksamkeit, hat Roms kurze Kollision von Glauben, Politik und viraler Kultur ein abruptes und kopfloses Ende gefunden...