Engagierte Fans konvertieren derzeit GTA III auf Dreamcast

Wie wir alle wissen, begann das kultige Grand Theft Auto III seinen Lauf auf der Sega Dreamcast und in den ersten sieben Monaten der Entwicklung sollte das Spiel (das das gesamte Action-Genre veränderte) exklusiv für die Dreamcast veröffentlicht werden. Dies wurde jedoch geändert, als klar wurde, dass sich Segas kreideweiße 32-Bit-Maschine zu schlecht verkaufte, so dass Rockstar beschloss, seine Strategie zu ändern und sein Spiel stattdessen für PlayStation 2 zu entwickeln. Jetzt haben jedoch ein paar clevere und engagierte GTA III-Fans damit begonnen, den Titel auf Dreamcast umzustellen, und Modder SKMP gibt nun bekannt, dass er auch zusätzliche Hilfe von Frogbull erhalten hat, der zuvor einige beliebte Fan-Umbauten auf Dreamcast durchgeführt hat. Hier können Sie ein Video von GTA III bis DC sehen, obwohl es ein wenig zu hacken scheint und hysterische Mengen an Texturrissen enthält. "Grand Theft Auto III für die Sega Dreamcast - Unmodded Console Version und mehr!"