Energydrinks werden für U16-Jährige in England verboten

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Getränke mit mehr als 150 mg Koffein pro Liter dürfen laut einem neuen von der Regierung verabschiedeten Gesetz an Personen unter 16 Jahren verkauft werden. Schon jetzt kann es sein, dass jemand im Geschäft seinen Ausweis überprüfen lässt, wenn er ein Energygetränk bestellt.

Die neue Regel tritt im April nächsten Jahres in Kraft und zielt darauf ab, Fettleibigkeit bei Kindern sowie gestörten Schlaf, Angstzustände und Konzentrationsmangel zu verhindern. Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, könnten mit Funden von bis zu 2.500 Pfund rechnen müssen. Erfrischungsgetränke wie Diet Coke werden nicht in das Verbot aufgenommen, ebenso wenig wie Kaffee oder Tee.

Monster, Red Bull, Relentless und Prime stehen allerdings alle zum Bann. Gesundheitsministerin Sharon Hodgson sagt, die Regierung sei bestrebt, "die gesündeste Kindergeneration aller Zeiten zu schaffen."

Laut BBC konsumieren im Vereinigten Königreich täglich rund 100.000 Kinder Energydrinks. Die British Soft Drink Association bezeichnete das Verbot als "unnötig" und fügte hinzu, dass "seit 2010 unsere Mitglieder sich verpflichtet haben, den Verkauf von Energydrinks nicht an unter 16-Jährige zu vermarkten oder zu fördern, und alle koffeinreichen Getränke tragen das Etikett 'nicht für Kinder empfohlen'."

Das Verbot war bereits 2022 geplant worden, wurde jedoch aufgehoben, da die konservative Regierung glaubte, dass der Konsum eine persönliche Entscheidung sein sollte.