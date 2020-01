Energiereiches Musikvideo zu Monster Energy Supercross 3

Milestone hat diese Woche mit dem Supercross-Sportler Adam Enticknap ein Musikvideo produziert, das auf ihr kommendes Spiel Monster Energy Supercross 3 hinweist. Unsere Musikkenntnisse reichen nicht aus, um die Interpretation des Titels "Be One of Us" durch den Rapper 7deucedeuce hinreichend zu bewerten, doch der Musiker scheint sich über die Zusammenarbeit zu freuen:

"Das Spiel ist so realistisch und verrückt, dass ich wusste, dass ich diese Authentizität vermitteln musste. Es war wirklich eine erstaunliche Erfahrung und ich hoffe, dass die Fans diesen Rap genauso mögen, wie sie das Spiel mögen."

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 bietet mehr als 100 Fahrer der Klassen 450SX und 250SX, sowie 15 unterschiedliche Stadien. Ihr könnt in der Karriere selbstständig Sponsoren wählen und hoffentlich in ein optimiertes Motorsporterlebnis eintauchen. Das Spiel wird ab dem 4. Februar auf allen aktuellen Plattformen verfügbar sein, einschließlich Google Stadia.