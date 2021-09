Endzone: A World Apart blüht Ende Oktober mit Prosperity-Erweiterung auf

HQ

Am 21. Oktober wird Entwickler Gentlymad Endzone: A World Apart mit dem Prosperity-Add-On inhaltlich erweitern. Darin erheben die Menschen Ansprüche an euch, denn das Überleben in der Postapokalypse reicht den Überlebenden eurer Enklave längst nicht mehr aus. Neben neuen Luxusgütern werdet ihr Rohstoffe abbauen und verarbeiten müssen, um beständige Gebäude zu errichten, die euren Bürgern die nötige Sicherheit geben. In drei vorgefertigten Szenarien stellt euch Gentlymad die neuen Optionen vor und testet gleichzeitig euer strategisches Geschick. Wie viel ihr für das DLC zahlen müsst, ist nicht bekannt.

