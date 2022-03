Endzone: A World Apart baut Welt am 19. Mai auf Current-Gen-Konsolen wieder auf

HQ

Gentlymad Studio und Assemble Entertainment wollen das Aufbaustrategiespiel Endzone: A World Apart am 19. Mai auf PS5 und Xbox Series veröffentlichen. Die Portierung des Titels auf Current-Gen-Konsolen erfolgt in der sogenannten "Survivor Edition", in der ihr abgesehen vom Hauptspiel das DLC "Prosperity" vorfindet. Für diese Inhalte zahlt ihr auf dem PC 10 Euro extra.

Stephan Wirth, Mitgründer und Experience Lead bei Gentlymad Studios, verrät uns, dass die "Überarbeitung der Benutzeroberfläche" dieses "speziell für Konsolen angepasstes Erlebnisses" "eine echte Herausforderung" war.

In Endzone: A World Apart müssen die Spieler nach einer nuklearen Katastrophe die Zivilisation neu aufbauen. In der postapokalyptischen Umgebung toben Naturkatastrophen, die neben den Angriffen von Plünderern eine ständige Bedrohung sind. Das Spiel wurde im März 2021 nach einer Early-Access-Phase auf dem PC veröffentlicht.