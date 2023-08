Endzone 2 wurde für das kommende Frühjahr 2024 angekündigt

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios hat die Fortsetzung der postapokalyptischen Koloniesimulation Endzone: A World Apart angekündigt. Im Frühjahr 2024 wird uns gesagt, dass dieser Nachfolger unter dem Namen Endzone 2 bekannt sein wird und dass es sich ebenfalls um einen Überlebenskoloniebauer handeln wird, in dem die Spieler eine gefährliche Umgebung zähmen müssen, um die Menschheit wieder zu bevölkern und die Zukunft zu sichern.

In dieser Fortsetzung wird uns gesagt, dass die Spieler in der Lage sein werden, ihren Startpunkt auszuwählen und dass sie in der Lage sein werden, mehrere Siedlungen gleichzeitig zu verwalten. Hinzu kommen die Forderungen, effiziente Produktionslinien zu schaffen, um mit der wachsenden Bevölkerung Schritt zu halten, sowie die Schaffung von Handelsrouten.

Endzone 2 verspricht auch ein besseres Rendering-System, um die Grafik des Spiels zu verbessern, und um sicherzustellen, dass es eine Verbindung zwischen Endzone: A World Apart und dieser Fortsetzung gibt, kommt ein neuer Patch für das Originalspiel, der eine neue Nebenmission und einige andere Goodies enthält, um die Lücke zwischen den beiden Titeln zu schließen.

Endzone 2 erscheint im Frühjahr 2024 und wird über Steam auf dem PC erscheinen.