Endrick kehrt nach einer erfolgreichen Leihe zu Lyon zu Real Madrid zurück

HQ

Endrick hat bestätigt, dass seine Zeit bei Lyon vorbei ist und es keine Überraschungen in letzter Minute gab: Der 19-jährige brasilianische Stürmer kehrt zu Real Madrid zurück. Tatsächlich ist Endrick bereits in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt, wo er hofft, eine Kontinuität zu erreichen, die er in Frankreich hatte, aber in Spanien nicht, und in den ersten Monaten mit Xabi Alonso hinter Größen wie Vinícius, Mbappé und sogar Gonzalo García zurückgedrängt wurde. Wird es bei Mourinho anders sein?

Lyon beendete die Ligue 1 auf dem vierten Platz, und trotz der 0:4-Niederlage gegen Lens am Sonntag zieht Lyon in die Qualifikationsrunden für die Champions League ein. Der Brasilianer erzielte seit Januar acht Tore und acht Vorlagen in 21 Spielen in allen Wettbewerben – gute Zahlen, die die Türen für die brasilianische Nationalmannschaft geöffnet haben.

Endrick hatte bereits angedeutet, dass er bei Lyon bleiben könnte, und sagte, er sei sehr glücklich, aber für diesen Leihvertrag bei Real Madrid sei kein Platz. "Es war eine sehr gute Leihgabe für Endrick; er hatte hier eine großartige Zeit", sagte Matthieu Louis-Jean, Lyons Recruiting-Leiter über RMC Sport.

"Er war überraschend, erstaunlich in der Art, wie er sich angepasst hat. Er spricht bereits Französisch, was unglaublich ist. Er ist ein guter Junge. Er hat in sehr kurzer Zeit viel beigetragen. Er hat geliefert, was wir von ihm erwartet haben. Er ist ein junger Spieler, der sich verbessern wird, und ich hoffe, er geht zur Weltmeisterschaft und hat eine großartige Weltmeisterschaft."