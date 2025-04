Endphase der UEFA Europa League und Conference League: Zeiten und Daten für jedes Spiel in dieser Woche

HQ

Die UEFA-Wettbewerbe befinden sich in der Endphase. Diese Woche finden die Halbfinals für Champions League, Europa League und Conference League statt. Die Wettbewerbe der zweiten und dritten Stufe finden alle am Donnerstag, dem 1. Mai, und dem darauffolgenden Donnerstag, dem 8. Mai, statt.

In der Europa League besiegte Manchester United Lyon heldenhaft mit drei Toren in fünf Minuten, trifft aber auf den Favoriten Athletic Club, den Gewinner der Copa del Rey im vergangenen Jahr, und hofft, das Finale in seiner Heimat San Mamés, Bilbao, zu spielen.

Europa League

Hinspiel: Donnerstag, 1. Mai, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ:



Athletic - Manchester United



Tottenham - Bodø/Glimt



Donnerstag, 8. Mai, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ:



Manchester United - Athletic



Bodø/Glimt - Tottenham



Conference League Halbfinale 2025

Donnerstag, 1. Mai, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Djurgårdens - Chelsea



Betis - Fiorentina



Donnerstag, 8. Mai, 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Chelsea - Djurgårdens



Fiorentina - Betis