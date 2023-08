Endlich wissen wir genau, wann Flashback 2 auf den Markt kommt

HQ

Publisher Microids war ziemlich beständig in der Ankündigung von Informationen für das kommende Flashback 2, wie uns gesagt wurde, 2023, dann irgendwann im November, und jetzt, da wir uns diesem Monat nähern, wurde der genaue Starttermin für das Spiel bekannt gegeben.

Die Ankündigung, die am 16. November auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen soll, wurde mit einem weiteren Trailer für das Spiel versehen, der einen detaillierten Einblick in das Setting von New Washington zeigt. Schau dir das unten an.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Versionen des Spiels finden Sie hier.