Endlich sind alle wieder vereint, um die schlimmsten Entscheidungen zu treffen... together: The Mighty Nein Premieren-Trailer auf Prime Video

HQ

Diesen Sommer haben wir endlich einen ersten Blick auf The Mighty Nein geworfen, eine Zeichentrickserie, die seit ein paar Jahren von Prime Video produziert wird und von denselben Künstlern stammt, die uns The Legend of Vox Machina geschenkt haben. The Mighty Nein folgt einer Gruppe von sieben (also nicht neun?) Außenseitern und zutiefst emotional aufgeladenen Individuen, die durch die Launen des Schicksals zu einer Gruppe von Abenteurern und schließlich zur letzten Hoffnung werden, die Welt Exandria zu retten.

The Mighty Nein ist der Name der zweiten Dungeons & Dragons-Kampagne, die von Critical Role gespielt wird, obwohl die Mitglieder bereits vor einigen Tagen erklärt haben, dass die Zeichentrickserie eine andere Erzählung in Bezug auf die Spieltisch-Streams haben wird und auch größer und ehrgeiziger sein wird als The Legend of Vox Machina. Wenn wir uns den Trailer unten ansehen, können wir dem nur zustimmen. Was denkst du?

The Mighty Nein erscheint am 19. November weltweit auf Prime Video.